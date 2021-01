Maia: Bolsonaro faz "ataque gravíssimo" ao TSE e deve se explicar na Justiça

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), classificou como "gravíssimas" as declarações de Jair Bolsonaro, de que há fraudes no sistema eletrônico de eleição no Brasil.

"A frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a Justiça para que o presidente se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump", disse Maia pelo Twitter.

Durante reunião com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro também voltou a dizer que houve fraude nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, ratificando a campanha golpista do presidente derrotado Donald Trump.

Ao comentar o episódio dos Estados Unidos, Bolsonaro acusou a Justiça Eleitoral sem provas e deu a senha para o que pode ser um golpe contra as eleições brasileiras de 2022.

"E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. A imprensa vai dizer 'sem provas, ele diz que a fraude existe'. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais. Eu só fui eleito porque tive muito voto em 2018", afirmou.

