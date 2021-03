Maia: “Começou a faltar oxigênio em SP. Bolsonaro vai asfixiar o Brasil”

247 - “Bolsonaro vai asfixiar o Brasil”, denunciou o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), ex-presidente da Câmara, ao comentar notícia de que a capital paulista registrou pela primeira vez a falta de oxigênio para tratamento de pacientes com Covid-19. “O negacionismo está asfixiando o país. #respirabrasil”, completou Maia em seguida, no Twitter.

Dez pacientes que recebiam atendimento na UPA Ermelino Matarazzo, na Zona Leste da capital paulista, tiveram que ser transferidos na noite de sexta-feira (19) por falta de oxigênio.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, o problema ocorreu devido à falta de fornecimento pela empresa White Martins, principal produtora do insumo no país. A empresa nega que tenha havido problema no abastecimento de oxigênio, segundo reportagem do Globo.

Segundo levantamento parcial da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), pelo menos 78 municípios preveem crise de escassez de oxigênio . O número de municípios com escassez de oxigênio pode ser ainda maior. No Estado de São Paulo, os estoques estão em ‘estado crítico’ em 54 cidades .

