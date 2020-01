Rodrigo Maia cobra demissão de secretário nazista do governo Bolsonaro

A escalada nazifascista do governo brasileiro foi duramente condenada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que cobrou a demissão imediata do secretário Roberto Alvim; simpatizante do nazismo, Alvim plagiou um discurso de Joseph Goebbels, ao anunciar uma nova política de Cultura no Brasil; "passou de todos os limites", disse Maia edit