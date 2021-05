Maia pede desfiliação do DEM e diz ter sido traído pelo partido: ‘se alinhou a Bolsonaro’

No documento entregue à Justiça, em que formaliza sua saída do partido, o deputado lista uma série de declarações de integrantes do DEM a favor de Jair Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Rodrigo Maia pediu desfiliação do DEM nesta sexta-feira (14), alegando ter sido traído, uma vez que integrantes da legenda estariam cada vez mais alinhados a Jair Bolsonaro.

No documento entregue ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em que formaliza seu pedido de saída do partido por justa causa, o ex-presidente da Câmara lista uma série de declarações de filiados à sigla em defesa do presidente.

Com isso, segundo ele, o DEM mudou seu programa partidário. Maia diz que ficar no DEM seria uma agressão à sua liberdade de consciência.

Rodrigo Garcia também deixa o DEM

Na outra ponta, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, deixa o DEM para se filiar ao PSDB, visando a possibilidade de o atual governador, João Doria, disputar a presidência e deixar o cargo livre.

No Twitter, ACM Neto, prefeito de Salvador, figura tradicional do DEM, reagiu contra a desfiliação de Rodrigo Garcia: “A mudança do vice-governador Rodrigo Garcia para o PSDB é fruto de uma inexplicável imposição estabelecida pelo governador de São Paulo, João Doria, cuja inabilidade política tem lhe rendido altíssima rejeição e afastado os seus aliados”.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.