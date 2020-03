Maia vai de encontro a Guedes e diz que só reformas não bastam para conter a crise

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rebateu o ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que apenas as reformas desejadas pela equipe econômica são insuficientes para enfrentar a instabilidade econômica no Brasil resultante da crise internacional.

“Estamos prontos para ajudar, como colaboramos no ano passado com toda agenda de reformas, acho que elas ajudam, mas certamente não são o único ponto para solucionar os danos da crise”, disse Maia nesta segunda-feira (9).

Declaração do parlamentar veio na esteira do aumento da crise decorrente do agravamento da epidemia global do novo coronavírus e da disputa protagonizada pela Rússia e Arábia Saudita em torno dos preços do petróleo. Logo na abertura dos mercados, a bolsa brasileira registrou retração de 10% e o mecanismo do circuit breaker, que interrompe temporariamente as operações foi acionado para evitar uma queda ainda maior.

Maia também disse que compete ao Executivo abrir um canal de diálogo com os demais poderes para que o legislativo e o Judiciário possam auxiliar a conter a crise.