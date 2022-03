Maior central de movimentos populares declara apoio a Lula

Apoie o 247

247 - A Central de Movimentos Populares (CMP) declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a eleição deste ano. De acordo com nota emitida pela entidade, com presença em 18 estados da federação e com 4 mil entidades de base filiadas, "trata-se mais do que uma campanha eleitoral, mas sim um forte movimento político de massa para derrotar Bolsonaro e assim restabelecer a democracia, os direitos, a soberania e combater a desigualdade social, de gênero e racial".

"A CMP está articulando com outros movimentos populares e sociais a construção de um documento (manifesto) contendo um conjunto de propostas para ser debatido nas mobilizações e no processo eleitoral, bem como no eventual governo Lula", informou a instituição.

"A CMP veda qualquer instância da CMP regional, municipal ou estadual, bem como seus dirigentes, de apoiar candidaturas do campo bolsonaristas/fascistas, sejam elas majoritárias ou proporcionais".

MTST

Nesta semana, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) também declarou apoio ao ex-presidente.

Em vídeo, Lula agradeceu ao MTST e disse que o movimento será protagonista no governo dele, caso o petista seja eleito.

