Mandato de Gleisi Hoffmann no comando do PT deverá ser prorrogado

247 - Após a confirmação de que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não integrará o primeiro escalão do governo do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela deverá ter prorrogado o seu mandato à frente do Partido dos Trabalhadores, que termina em 2023.

“A ideia discutida por lideranças de sua corrente, que domina o partido, é estender a gestão por dois anos. Gleisi, assim, seria a responsável por coordenar a estratégia petista na eleição municipal de 2024”, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, o diretório nacional precisa alterar uma norma interna para viabilizar a ampliação do mandato de Gleisi no comando do PT, “o que não deve ser problema, já que a ala a que ela pertence, a Construindo um Novo Brasil, tem maioria interna”.

Lula já havia afirmado, no início de dezembro, que Gleisi não faria parte da equipe de ministros de seu governo e que ela ficaria à frente do comando do PT. “Ser presidente desse partido hoje é tão ou mais importante que ser qualquer ministro. Essa companheira, continuando a ser presidente [do PT], vai me ajudar a governar esse país”, disse Lula na ocasião.

