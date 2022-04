Marcos Coimbra sobre discussão do aborto: "Lula sabe perfeitamente o que está fazendo"

"Lula é um político de enorme habilidade e experiência", afirmou o presidente do Vox Populi. "A gente não pode fingir que não existe um problema no Brasil chamado aborto" edit

247 - O presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, comentou a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o aborto e afirmou que

que o petista "sabe exatamente o que está fazendo". A entrevista de Coimbra foi concedida à Revista Fórum.

"Lula é um político de enorme habilidade e experiência. Ele está querendo discutir esses assuntos (aborto, LGBTQIA+ etc.) logo. E é claro que isso precisa ser discutido. A gente não pode fingir que não existe um problema no Brasil chamado aborto. Tem centenas de milhares de casais e mulheres, especialmente, que passam por essa experiência e não pode fingir que não existe", disse.

"Uma parcela ultrarreacionária de católicos não admite que isso não seja discutido. Vai ser discutido, é discutido na sociedade e o Lula não vai se furtar de lidar com um tema que é polêmico. Agora, é engraçado você abrir alguns jornais como a Folha de S. Paulo e ver alguns comentaristas 'Lula errou', 'Lula está dando um tiro no pé'. Vamos reconhecer que o senhor Luiz Inácio é a maior liderança política da história brasileira. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo", complementou.

O ex-presidente Lula afirmou ser contra o aborto e disse que o assunto deveria ser tratado como questão de ordem pública.

Intenções de voto

No primeiro levantamento sem o ex-juiz declarado parcial Sergio Moro, a pesquisa Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, divulgada nessa quarta-feira (6), apontou Lula com 44% dos votos, quase 15 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL).

O ex-presidente afirmou nesta quinta que lançará oficialmente sua candidatura à Presidência em abril.

