Marina sobre apoio a Lula: 'é democracia ou aniquilação dos indígenas, do povo preto e destruição da Amazônia'

247 - A ex-ministra Marina Silva (Rede-SP) afirmou, nesta segunda-feira (12) que o seu apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é parte de uma para conter a destruição de políticas ambientais e sociais, além do massacre dos desfavorecidos e das ameaças à democracia, por parte do governo Jair Bolsonaro (PL). "Estamos diante de um quadro de democracia ou barbárie. De democracia ou aniquilação dos povos indígenas, de democracia ou aniquilação do povo preto que está morrendo nas periferias, de democracia ou destruição da Amazônia. É na base da democracia que haveremos de reconstruir essas políticas”, disse,

‘É nossa responsabilidade com tudo o que está acontecendo nas diferentes agendas que estão sendo destruídas. As políticas públicas estão sendo destruídas. Temos, agora, até um parlamentarismo de usurpação, onde o congresso tomou as responsabilidades orçamentárias do Poder Executivo. Precisaremos de uma grande bancada comprometida com o povo para reverter isso, contra a fome que grassa no país, a destruição ambiental”, ressaltou.

Ainda segundo Marina, o apoio à candidatura de Lula é “mais do que uma manutenção de uma relação pessoal. É um reencontro político no terreno dos princípios e valores em defesa da democracia .No terreno dos princípios e valores que fazem com que tenhamos o compromisso de ajudar a enfrentar os graves problemas da mudança climática através de um novo modelo de desenvolvimento para o nosso país”.

