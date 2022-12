MDB avisa Lula que Tebet será indicação do partido a ministério e a fortalece para o Desenvolvimento Social

Apoie o 247

247 - O MDB consolidou, nesta quarta-feira (14), o apoio à indicação de Simone Tebet para o Ministério do Desenvolvimento Social no novo governo Lula (PT), informa o blog da Andréia Sadi do portal g1.

Havia dúvida se o partido consideraria Tebet como parte de sua cota a ser indicada para ministérios de Lula ou se eles tratariam a senadora como uma 'indicação pessoal' do presidente diplomado.

No entanto, após um jantar do MDB em Brasília, na casa do ex-senador Eunício Oliveira (CE), que também contou com a presença de Tebet e do vice-presidente diplomado, Geraldo Alckmin (PSB), o apoio foi definido.

O presidente da sigla, Baleia Rossi (SP), confirmou a informação: “Todo mundo reconhece a importância da Simone. Essa história não existe: a Simone é ministra da cota do partido e ajuda o país numa área em que se identifica, como o Desenvolvimento Social.”

