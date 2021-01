Mercadante sobre carreatas: “panela de pressão foi destampada e ‘Fora Bolsonaro’ mudou de patamar”

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, viu com bastante otimismo as carreatas que pediram “Fora Bolsonaro” neste sábado (23).

“Há uma imensa vontade de manifestação contra este governo negacionista e genocida, mas que estava reprimida pela pandemia”, avaliou Mercadante, em declaração ao 247.

O ex-ministro observou que “as carreatas são uma forma adequada de protesto compatível com o distanciamento social”.

“A velocidade e amplitude que as carreatas se formaram demonstra que a panela de pressão foi destampada, o Fora Bolsonaro mudou de patamar e vai virar um poderoso movimento popular”, concluiu.

As mobilizações foram grandes em várias capitais e levaram centenas de carros às ruas, com buzinaço, também em cidades do interior. Manifestantes pediram, aos gritos, a saída de Bolsonaro do governo, intensificando o debate para o impeachment em meio à gravidade da pandemia.

