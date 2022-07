Militares não duvidam do sistema eleitoral e têm "espírito colaborativo" com TSE, diz ministro da Defesa

Apoie o 247

247 - Durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou que as Forças Armadas buscam apenas colaborar com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no que tange à segurança das urnas eletrônicas.

Segundo ele, sistemas eletrônicos precisam sempre de aperfeiçoamento, o que não significa pôr em dúvida a integridade das urnas.

“Sabemos muito bem que esse sistema eletrônico precisa sempre de aperfeiçoamento. Não há programa imune a um ataque, imune a ser invadido”, disse Nogueira nesta quarta-feira, 6.

"Não se está duvidando, ou achando isso ou aquilo outro. É simplesmente um espírito colaborativo. Esse é o espírito da equipe das Forças Armadas. Desde o início estamos sempre prontos, permanecemos colaborativos para melhoria do processo”, seguiu.

O ministro acrescentou que as sugestões dos militares à comissão de transparência do TSE têm o objetivo de dar mais transparência, segurança e melhores condições de auditabilidade ao sistema de votação. (Com informações do g1).

