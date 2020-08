Ministro Felix Fischer revoga liminar e manda Queiroz de volta para prisão

Decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça também atinge a esposa do operador do clã Bolsonaro, Márcia Aguiar, que antes estava foragida e agora deve ser presa edit

247 - O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou nesta quinta-feira, 13, a prisão domiciliar do operador do clã Bolsonaro Fabricio Queiroz e determinou seu retorno para a cadeia.

A decisão do ministro Felix Fischer também atingue a esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, que antes estava foragida e agora deve ser presa.

Fischer determinou que o Tribunal de Justiça do Rio analise com urgência a situação dos dois. Enquanto isso, fica restabelecida a ordem de prisão de Queiroz e Márcia em regime fechado.

A íntegra da decisão de Felix Fischer ainda não foi divulgada, mas revoga a decisão liminar do presidente da Corte, ministro João Otávio Noronha, que havia mandado Queiroz para a prisão domiciliar.

Acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como o arrecadador das "rachadinhas" no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, Queiroz estava em prisão domiciliar desde 9 de julho.

