"Moro agora quer saber da sua bufunfa", diz Florestan

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior comentou no programa Bom Dia 247 deste domingo (27) sobre as palestras que Sergio Moro presta à corretora XP Investimentos. Na visão do jornalista, o ex-juiz, que irá morar nos EUA, “Depois de fazer tanto mal ao país, só quer saber de sua bufunfa”.

O jornalista disse que “sempre que eu escuto o nome desse juiz do Paraná eu tenho náuseas. Moro sempre foi um alpinista”.

“Peguem as fotos dele no passado, sempre bajulando Michel Temer, postando fotos com Aécio Neves. Sujeito interessado no poder e no dinheiro, aliás, assim como toda a força-tarefa da lava jato”, completou.

Responsável pela quebra das maiores empreiteiras nacionais por meio da Lava Jato, o ex-juiz Sergio Moro foi contratado pela XP Investimentos para realizar uma palestra patrocinada para 15 clientes exclusivos da corretora. O evento teria acontecido dias atrás. A informação é da coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Neste ano, quando ainda ocupava o cargo de ministro da Justiça, Moro já havia feito ao menos uma palestra para os investidores da empresa. Além dele, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e outros integrantes do governo Jair Bolsonaro também participaram das palestras promovidas pela corretora.

