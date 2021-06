"Moro está vivendo do quê? Ou será que tem empresa americana bancando ele?", questiona Lula

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar “feliz” com o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmou a suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos processos contra ele movidos pela Lava Jato, mas questionou o fato de ele estar morando em Nova York.

“Eu agora estou de cabeça alta. Ele não tem nem coragem de vir ao Brasil. Está vivendo lá em Nova York. Vivendo à custa não sei do quê. Se ele não é aposentado, tá vivendo do quê? Ou tem empresa americana bancando ele?”, questionou, durante entrevista exibida nesta sexta-feira (25) pela TV PT, retransmitida pela TV 247.

Ainda segundo Lula, “tudo isso vão ter que descobrir um dia, até porque é preciso moralizar o Brasil. Moralizar o Brasil significa que a gente tem que ter instituições fortes, democráticas, e um Poder Judiciário forte e responsável”.

Atualmente, Sergio Moro vive como milionário nos Estados Unidos, contratado por uma empresa que se beneficiou da quebra das empreiteiras nacionais. De acordo com o Dieese, as ações ilegais da Lava Jato resultaram no fechamento de 4,4 milhões de postos de trabalho no Brasil e abriram caminho para a eleição de Jair de Jair Bolsonaro, de quem o ex-juiz foi ministro.

