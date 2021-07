Mourão amplia críticas a Bolsonaro e diz que eleitores podem 'se sentir um pouco confundidos' por aliança com o Centrão

Confrontos de Mourão com Bolsonaro têm aumentado nas últimas semanas edit

247 - O vice-presidente general Hamilton Mourão abriu nova frente de atritos com Jair Bolsonaro ao afirmar nesta sexta-feira (23) que uma parte dos eleitores que votaram em sua chapa em 2018 pode ficar “um pouco” confusa pela aliança do governo com o grupo de partidos conhecido como Centrão. Os conflitos entre Mourão e Bolsonaro têm se ampliado cada vez mais.

A declaração de Mourão acontece após Bolsonaro defender e anunciar Ciro Nogueira (PP-PI) como novo ministro da Casa Civil, e afirmar que “nasceu no Centrão".

Segundo informações do G1, durante entrevista no Palácio do Planalto, Mourão foi questionado sobre a rendição de Bolsonaro ao Centrão, grupo que ele sempre criticou por seu posicionamento "toma-lá-dá-cá", trocando cargos e verbas federais por apoio ao governo, duramente criticado por ele durante a sua campanha eleitoral. Mourão reconheceu que parte dos eleitores pode estranhar a situação.

Conflito sobre eleições

Há duas semanas, em 12 de julho, Mourão trombou com Bolsonaro ao afirmar que as eleições presidenciais de 2022 serão realizadas mesmo que a proposta do voto impresso auditável não seja aprovada. "As eleições serão realizadas", disse Mourão em entrevista à CNN Brasil.

A declaração foi de encontro aos ataques feitos por Jair Bolsonaro contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e em sua defesa pela mudança no sistema eleitoral. Bolsonaro fez ameaças à realização do pleito ao dizer que "ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições”.

