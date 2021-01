Mourão contradiz Bolsonaro e defende lisura da eleição nos Estados Unidos

“Todas as reclamações que foram apresentadas perante as diferente justiças estaduais, elas foram devidamente analisadas e a Justiça não deferiu essas contestações. Então, eu julgo que o processo eleitoral foi correto”, disse o vice-presidente Hamilton Mourão edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta segunda-feira (11), que a eleição presidencial dos Estados Unidos foi “correta”. A afirmação do general vai de encontro às declarações de Jair Bolsonaro de que as eleições que deram vitória ao presidente eleito, o democrata Joe Biden, foram fraudadas.

“Todas as reclamações que foram apresentadas perante as diferente justiças estaduais, elas foram devidamente analisadas e a Justiça não deferiu essas contestações. Então, eu julgo que o processo eleitoral foi correto”, disse Mourão durante entrevista à Rádio Gaúcha.

Na semana passada, Jair Bolsonaro repetiu as alegações falsas do presidente norte-americano Donald Trump de que a sua derrota no pleito havia sido fruto de uma fraude eleitoral.

“O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Lá o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente que votou três, quatros vezes. Mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí”, afirmou Bolsonaro. Apesar das afirmações, nenhuma prova de fraude foi encontrada.

O conhecimento liberta. Saiba mais