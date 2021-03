Mourão contraria Bolsonaro e defende lockdown no País

Declaração do vice-presidente, general Hamilton Mourão, em defesa da suspensão das atividades para combater o coronavírus, ocorre após Jair Bolsonaro dizer que 'no que depender de mim nunca teremos lockdown' edit

247 - Após Jair Bolsonaro mais uma vez debochar das vítimas da Covid-19 e dizer que "no que depender de mim nunca teremos lockdown", o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, rebateu sua fala e defendeu nesta sexta-feira (5) a prática e a autonomia dos governadores para decretarem lockdown “se for necessário”.

"Cada gestor tem a avaliação da situação em sua região e deve tomar as medidas necessárias", disse Mourão, segundo relatou o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Durante a semana, Jair Bolsonaro promoveu uma série de ataques às medidas protetivas contra a Covid, no momento que o Brasil amarga o colapso do sistema de saúde e quase duas mil mortes diárias em decorrência do vírus.

Além de pregar contra lockdown, ele condenou o uso da máscara e disse que é preciso parar de “mimimi”, referindo-se às 260.970 mil vítimas da Covid-19 no Brasil.

