'Não contem comigo para esse circo', diz Ciro em novo ataque, sobre candidatura de Lula

247 - Em um novo ataque contra o ex-presidente Lula, Ciro Gomes diz que a possível candidatura do petista representa um “circo”. A declaração, dele, em entrevista concedida ao portal UOL nesta segunda-feira (8), ocorre logo após pesquisa divulgar que Lula é o único candidato a derrotar Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

"Não contem comigo para esse circo", disse.

Nesta segunda, Lula concedeu entrevista ao El País e disse que o Ciro Gomes equivoca-se com seus ataques ao PT: “Ele resolveu engrossar o discurso antipetista achando que vai ganhar votos da direita. Não vai. Isso que é grave. Não adianta falar mal do PT e da esquerda achando que vai ganhar voto do Doria. Se continuar discurso xenófobo contra o PT ele vai perder gente da base dele”.

