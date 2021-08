"Não é simples", diz Mourão sobre relação com Bolsonaro

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que, apesar de sua relação com Jair Bolsonaro não ser das mais "simples", sua lealdade ao chefe de governo permanece segura. A crise entre os dois atingiu um de seus piores momentos nas últimas semanas, após Bolsonaro descobrir pela imprensa sobre o encontro entre o vice e o ministro Luís Roberto Barroso.

"Não é uma relação simples, nunca foi, entre presidente e vice. Nós não somos os primeiros a vivermos esse tipo de problema, mas a gente sabe muito bem que ele conta com a minha lealdade acima de tudo porque os valores que eu aprendi ao longo da minha vida eu não abro mão deles, não é? Da lealdade, da honestidade, da integridade, da probidade. Então ele pode ficar tranquilo sempre ao meu respeito", disse Mourão, ao Globo.

O encontro entre o general e o presidente do TSE ocorreu no mesmo dia em que veículos blindados fizeram um desfile na Praça dos Três Poderes. Preocupado com o risco de ruptura institucional, Barroso queria saber se as Forças Armadas embarcariam em uma aventura golpista promovida por Bolsonaro. Mourão negou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE