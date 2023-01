"Nem parece o grilo falante de outrora": Nardes volta ao TCU dois meses após áudio golpista

Apoie o 247

247 - O ministro Augusto Nardes voltou ao Tribunal de Contas da União (TCU) dois meses após defender um levante inconstitucional contra o resultado das urnas e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva contra Jair Bolsonaro. A informação é de Lauro Jardim, d'O Globo.

Após o vazamento do áudio pelo Brasil247, em novembro do ano passado, Nardes pediu licença médica, renovando-a algumas vezes.

Segundo um colega de Corte ouvido pelo jornalista, Nardes "nem parece o grilo falante de outrora".

A declaração de cunho golpista de Nardes foi direcionada a um grupo de produtores do agronegócio no WhatsApp. No áudio, ele diz que estaria havendo um levante por parte de setores de alta patente entre as Forças Armadas.

“Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. É questão de horas, dias, uma semana que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação", disse Nardes na mensagem.

Ele citou ainda Jair Bolsonaro, que perdeu as eleições, mas “certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país”.

No TCU, Nardes foi o relator da tese farsesca das "pedaladas fiscais", que foi utilizada no golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, processo que deteriorou praticamente todos os indicadores econômicos e sociais do Brasil.

