Nem Roberto Jefferson acredita em Padre Kelmon

Presidente do PTB não votou no candidato do seu partido à Presidência

247 - Nem Roberto Jefferson, presidente do PTB, votou no candidato do seu partido à Presidência, Padre Kelmon. Jefferson, que está em prisão domiciliar, precisaria receber autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para sair para votar, mas optou por não fazer o pedido, diz reportagem do site O Antagonista.

Ainda de acordo com a reportagem, não foi registrado nenhum voto para o Padre Kelmon na seção eleitoral do presidente do PTB, em uma escola municipal no município de Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.

A Conferência Nacional dos Bispos da Silva (CNBB) afirmou que o candidato do PTB a presidente, Kelmon Luís da Silva, não tem qualquer vínculo com a Igreja Católica Apostólica Romana.

O ex-presidente Lula (PT) foi a escolha da maioria dos eleitores na seção eleitoral de Jefferson. Ao todo, foram contabilizados 304 votos na seção, sendo 175 para Lula e 102 para Bolsonaro 11 para Simone Tebet, 4 para Felipe D’Ávila, 2 para Ciro Gomes e 2 para Soraya Thronicke.

Roberto Jefferson era o nome inicial do PTB para concorrer à Presidência, mas a Justiça Eleitoral barrou a sua candidatura.

