Novo diretor da PF perdeu apoio de seus pares após mexer na chefia do RJ

247 - O novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Rolando Alexandre de Souza, perdeu apoio de integrantes do órgão após mexer na chefia do Rio de Janeiro. Souza até tinha recebido apoio de seus pares, que o descreveram como “um quadro técnico e qualificado”, segundo reportagem do jornal O Globo.

A reportagem dá conta que a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) tinha preparado uma nota de apoio ao novo diretor, mas decidiu suspender sua publicação após a troca no Rio ser divulgada pela imprensa. Além disso, informa que nos grupos de delegados no Whatsapp, a atitude de Souza foi entendida como um resposta de que a PF seguirá os interesses de Bolsonaro.

Rolando Alexandre de Souza é visto como um braço direito de Alexandre Ramagem. Ramagem foi nomeado para ser diretor-geral da PF antes de Souza, mas foi barrado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes - a pedido do PDT - por ter relações com os filhos de Bolsonaro, alvos de investigações criminais.

Ao deixar o cargo de ministro da Justiça, Sergio Moro, avisou que o presidente tinha interesse em intervir no órgão policial para barrar investigações com seus familiares e aliados políticos.

