"O cerco está se fechando e Bolsonaro precisa pagar por seus crimes", diz Paulo Pimenta

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT), afirmou que a cada dia novas evidências são apresentadas contra Jair Bolsonaro (PL) e que logo ele estará pagando por seus crimes. Pimenta destacou que a Polícia Federal (PF) já reúne provas suficientes que ligam o ex-ocupante do Planalto à tentativa de manipular as eleições e de dar um golpe no presidente Lula (PT).

“O cerco está fechando! Primeiro encontraram a minuta do golpe na casa de Anderson Torres. Agora, a PF achou um relatório com as urnas favoráveis a Lula no gabinete do ex-ministro, locais exatos onde a PRF fez blitz no 2º turno. Bolsonaro precisa pagar pelos seus crimes!”, escreveu o ministro no Twitter.

Nesta segunda também foi revelado que uma viagem de Anderson Torres à Bahia entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022 colocou o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro no foco de uma investigação sigilosa para apurar como foi montada a operação da Polícia Rodoviária Federal que bloqueou as estradas do Nordeste no dia do segundo turno, dificultando o acesso de eleitores - em maior parte apoiadores de Lula - às urnas.

