"O povo é o dono do país. E é com o povo que vamos governar", diz Lula

247 - O ex-presidente Lula (PT) publicou mais uma de suas mensagens matinais no Twitter nesta quinta-feira (29) e prometeu 'governar com o povo'.

"O Brasil vai mudar. Vamos restabelecer políticas públicas. Mas, sobretudo, vamos estabelecer uma nova relação com a sociedade. Podemos ganhar as eleições, mas o povo é o dono do país. E é com o povo que vamos governar", prometeu o petista.

Lula lidera todas as pesquisas de intenções de voto e tem chances de vencer o pleito já no primeiro turno.

