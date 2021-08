Oposição entrará com novo pedido de impeachment de Bolsonaro por ameaça às eleições

247 - Partidos de oposição entrarão com um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Desta vez por atentado ao livre exercício dos poderes, ameaças às eleições e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O anúncio foi feito pelo líder da oposição na Câmara, o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), que citou ataques e xingamentos de Bolsonaro contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luís Roberto Barroso.

"A oposição, diante desses ataques do presidente da República ao sistema eleitoral, à democracia, à ameaça de não realização das eleições, entrará com um novo pedido de impeachment na Câmara dos Deputados nesta semana, provavelmente ainda no dia de hoje, para mostrar que não aceitamos esse comportamento do presidente da República, da mesma forma que o TSE reagiu, da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal reagiu, é hora do Congresso Nacional reagir", afirmou o deputado Alessandro Molon em entrevista à Globonews.

O parlamentar também criticou a proposta de voto impresso, que deve ser levada à votação no plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mesmo após a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ter sido rejeitada na semana passada em uma comissão especial. Para Molon, a medida foi criada por Bolsonaro e trazida neste momento apenas para tumultuar o processo eleitoral. "Bolsonaro gostaria de fazer no Brasil o que (Donald) Trump fez nos Estados Unidos, tentar criar um caos em torno do processo eleitoral para evitar a consagração de sua derrota. Bolsonaro sabe que vai perder e, por isso, tenta melar as eleições", acrescentou o deputado.

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

PUBLICIDADE