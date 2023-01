Paranoico e com medo de grampo de Moraes, Bolsonaro troca número de celular

Ex-presidente também tem diminuído o uso do celular para ligações e mensagens, incumbindo a seus assessores e filhos a tarefa de responder por ele em determinados assuntos edit

247 - Temendo um 'supergrampo' do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) trocou de número de celular na semana passada, informa o colunista Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Bolsonaro também tem diminuído o uso do celular para ligações e mensagens em aplicativos, incumbindo a seus assessores e filhos a tarefa de responder por ele em determinados assuntos. A intenção é evitar ao máximo a exposição.

O colunista acrescenta que o paranoico ex-presidente "tem certeza de que suas ligações e mensagens são interceptadas pelo STF".

