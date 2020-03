Parlamentares do PT: Eleição de 2018 foi fraudada… por Sérgio Moro que impediu Lula

247 - Em Sessão deliberativa conjunta do Congresso Nacional, o senador petista Humberto Costa rebateu Jair Bolsonaro, que nesta terça-feira, 10, afirmou que a eleição presidencial de 2018 foi fraudada, pois ele teria ganho no 1º turno. O parlamentar do PT afirmou que “se houve fraude na eleição de 2018, como disse Jair Bolsonaro, ela foi praticada por Sérgio Moro, que tirou Lula da disputa quando liderava no 1º turno”. Veja o discurso completo.



Se houve fraude na eleição de 2018, como disse @JairBolsonaro, ela foi praticada por @SF_Moro, que tirou Lula da disputa quando liderava o 1º turno. pic.twitter.com/MlNMaa8bDN — Humberto Costa (@senadorhumberto) March 10, 2020

Em suas redes sociais, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, acompanhou, declarando que “Bolsonaro colocou no Ministério da Justiça um dos maiores responsáveis pela fraude eleitoral de 2018: Sérgio Moro, que forjou junto com os procuradores da Lava Jato uma condenação por ‘atos de ofício indeterminados’ para excluir Lula da disputa”. E concluiu com a hashtag #EraLulaNo1Turno, que chegou a ser o assunto mais comentado no Twitter no Brasil nesta terça-feira, 10.