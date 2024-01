Parlamentares repercutem acordo de delação de Ronnie Lessa e dizem que ele vai entregar a 'familícia'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A notícia de que Ronnie Lessa, assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes, fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal provocou uma onda de reações de parlamentares de esquerda nas redes sociais, comemorando que após cinco anos do assassinato brutal da vereadora, o criminoso vai entregar toda a “familícia”. De acordo com reportagem do jornal O Globo, o ex-policial militar já estaria revelando detalhes do crime aos investigadores.

O deputado federal André Janones (Avante-MG) escreveu: “tem uma certa ‘familícia’ morrendo de medo do que vai acontecer”.

continua após o anúncio

Ronnie Lessa, o Assassino CONFESSO de Marielle Franco, ACABA de fechar acordo de DELAÇÃO PREMIADA com a PF e VAI ENTREGAR DE VEZ TODOS os mandantes do CRIME.



Tem uma certa ‘familícia’ morrendo de medo do que vai acontecer. — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 21, 2024

“Uma vitória importante depois de 5 anos e 10 meses sem resposta para esse crime brutal”, escreveu o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP)

continua após o anúncio

🚨 Quem mandou matar Marielle?



A notícia de que o assassino Ronnie Lessa fez um acordo de delação com a Polícia Federal é uma vitória importante depois de 5 anos e 10 meses sem resposta para esse crime brutal contra Marielle Franco e Anderson Gomes. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 21, 2024

"Quem tem medo da delação", questionou a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

continua após o anúncio

QUEM TEM MEDO DA DELAÇÃO? Um dos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Ronnie Lessa, fez acordo de delação com a Polícia Federal. Vai fechando o cerco a um dos maiores crimes políticos da história desse país após seis anos. Que os mandantes sejam… pic.twitter.com/yOPkFgwVZU — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) January 21, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: