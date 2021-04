Parlamentares repudiam foto de Bolsonaro com gíria 'CPF Cancelado', de grupos de extermínio: 'é um mafioso'

"Esse mafioso é o presidente da República. Até quando?!", escreveu o deputado Alencar Santana Braga (PT-SP) no Twitter. De acordo com a deputada Fernando Melchionna (PSOL-RS), a foto de Jair Bolsonaro representou um "desprezo sem tamanho por um Brasil em luto". Confira mais reações edit

247 - Parlamentares foram às redes sociais para repudiar a foto em que Jair Bolsonaro aparece com a imagem de um CPF e a palavra, numa tarja em vermelho, "cancelado". Grupos de extermínio usam a gíria para comemorar algum assassinato.

"No dia que o @TheInterceptBr publicou nova matéria que reforça a constatação que Bolsonaro é um chefe do crime organizado do Rio de Janeiro, ele resolve posar com placa falando em CPF cancelado, linguagem típica de bandidos. Esse mafioso é o presidente da República. Até quando?!", escreveu o deputado Alencar Santana Braga (PT-SP) no Twitter.

Uma reportagem do Intercept Brasil, publicada nesse sábado (24), apontou que, após a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, colegas dele contataram Bolsonaro. Segundo as transcrições, Ronaldo Cesar, o Grande, disse a uma mulher que ligaria para o "cara da casa de vidro", uma referência ao Planalto. No telefonema, demonstrou preocupação com pendências financeiras.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou ser "muito grave a provocação do genocida". "Que a CPI apure tudo! Bolsonaro faz questão de se posicionar a favor de milicianos e de debochar das quase 400 mil mortes e ri em foto com expressão usada por milícias: 'CPF cancelado'", disse.

"Podridão", afirmou o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ).

De acordo com a deputada Fernando Melchionna (PSOL-RS), a foto de Bolsonaro representou um "desprezo sem tamanho por um Brasil em luto". "O lugar dessa extrema-direita é agora e no lixo da história!".

Para a deputada Talíria Perone (PSOL-RJ), "a foto de Bolsonaro com a placa de CPF cancelado é mais do que sadismo". "É propaganda de ódio. É inaceitável que no meio de uma grave pandemia, que ja ceifou mais de 300 mil vidas, o presidente zombe da morte dessa maneira. Solidariedade aos familiares de vítimas deste desgoverno".

A vereadora do Rio Monica Benicio (PSOL) disse que a foto foi o "cúmulo da sua crueldade". "Ele nem disfarça mais sua alegria diante da morte do povo. São 400 mil CPFs cancelados até o momento no Brasil, e ele é culpado. Genocida!", complementou.

No dia que o @TheInterceptBr publicou nova matéria que reforça a constatação que Bolsonaro é um chefe do crime organizado do Rio de Janeiro, ele resolve posar com placa falando em CPF cancelado, linguagem típica de bandidos.



Esse mafioso é o presidente da República. Até quando?! April 25, 2021

Muito grave a provocação do genocida. Que a CPI apure tudo!

Bolsonaro faz questão de se posicionar a favor de milicianos e de debochar das quase 400 mil mortes e ri em foto com expressão usada por milícias: “CPF cancelado”.https://t.co/dGm75wDYxy — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) April 25, 2021

390 mil brasileiros mortos e o capacho do ministro da Saúde posando p/ foto com o presidente fazendo piada com CPF cancelado. Podridão. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) April 25, 2021

Foto oficial do Palácio do Planalto. Sabe o que significa CPF cancelado? Titular falecido. É assim que Bolsonaro ri das quase 400 mil vidas perdidas por COVID-19 no país. Desprezo sem tamanho por um Brasil em luto. O lugar dessa extrema-direita é agora e no lixo da história! pic.twitter.com/QhMIqNefyK — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) April 24, 2021

A foto de Bolsonaro com a placa de CPF cancelado é mais do que sadismo. É propaganda de ódio. É inaceitável que no meio de uma grave pandemia, que ja ceifou mais de 300 mil vidas, o presidente zombe da morte dessa maneira. Solidariedade aos familiares de vítimas deste desgoverno. — Talíria Petrone (@taliriapetrone) April 25, 2021

A foto de Bolsonaro rindo, diante de um “CPF cancelado” (em alusão ao que acontece quando uma pessoa morre), é o cúmulo da sua crueldade. Ele nem disfarça mais sua alegria diante da morte do povo. São 400 mil CPFs cancelados até o momento no Brasil, e ele é culpado. Genocida! — Monica Benicio (@monica_benicio) April 25, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.