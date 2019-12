PCdoB não vai trocar de nome, nem tirar foice e martelo da logomarca

A líder estudantil Carina Vitral negou a história que circulava nas redes sociais e que fez o nome do partido figurar entre os temas mais comentados do Twitter. De acordo com o jornalista William De Lucca, do 247, ela afirmou que o chamado "Movimento 65" será uma campanha de filiação e não uma mudança na identidade visual da sigla edit

247 - A ativista Carina Vitral, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), negou que o PCdoB mudará de nome. A informação foi concedida ao jornalista William De Lucca, do Brasil 247.

"Pessoal, olha a informação que vem de dentro: a @carinavitral me explicou que o Movimento 65 vai ser uma CAMPANHA DE FILIAÇÃO, e não uma mudança na identidade visual do Partido. Os materiais vão trazer, inclusive, logo e nome da legenda. Faz muito mais sentido!", escreveu De Lucca no Twitter.

De acordo com informações que haviam sido publicadas pelo site Metrópoles (DF), o PCdoB passaria a adotar a expressão "Movimento 65", em referênci ao nome da legenda, que pretende lançar o governador do Maranhão, Flávio Dino, como candidato a presidente da República em 2022. A sigla encobriria as palavras "partido” e “comunista".

Ainda segundo a matéria, as cores verde e amarelo passariam a ser predominantes no partido, ao invés da cor vermelha. Também sairiam a "foice e o martelo", símbolo da luta das classes trabalhadoras urbana (martelo) e rural (foice).