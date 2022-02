Além de Manuela, as deputadas federais do PSOL Sâmia Bonfim (SP) e Talíria Petrone (RJ) são alvos da violência edit

Apoie o 247

ICL

247 com PCdoB - A Comissão Política Nacional do PCdoB emitiu nota, nesta terça-feira (22), repudiando novos ataques promovidos pelas redes de ódio da extrema-direita contra a vice-presidenta do partido, Manuela d’Ávila, e as deputadas do PSOL Sâmia Bonfim e Talíria Petrone.

O partido se manifestou após Bolsonaro fazer menção a Manuela D´Ávila, vice na chapa presidencial do PT em 2018, por ter celebrado a decisão na Colômbia sobre o aborto, e tratou o caso como “liberação do assassinato de bebês até o 6° mês de gestação”, levando a uma onda de ódio nas redes sociais.

“Reiteramos que combater a disseminação do ódio e da desinformação é um compromisso inalienável dos comunistas e que vamos envidar todos os nossos esforços para construir medidas legislativas, jurídicas e políticas para que tenhamos um país no qual não haja espaço para esse tipo de ataques”, diz a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra:

Força Manu: PCdoB repudia nova onda de ataques a Manuela d’Ávila

Uma nova onda de ataques que tem como alvo Manuela d’Ávila, vice-presidenta nacional do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), começou nesta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Além de Manuela, as deputadas federais do PSOL Sâmia Bonfim e Talíria Petrone são alvo da rede de ódio. A extrema-direita, sem escrúpulos, inclui em seus ataques as filhas de Manu e Talíria, Laura e Moana, e o filho de Sâmia, Hugo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A luta das mulheres em defesa de seus direitos econômicos, políticos, sociais, sexuais e reprodutivos sempre foi motivo de reação virulenta por parte dos grupos conservadores e de extrema direita.

No Brasil, atualmente organizados em torno da base de sustentação política de Jair Bolsonaro, esses grupos usam as plataformas de redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram) e serviços de mensageria privada (WhatsApp, Telegram) para atacar mulheres de expressão política e social, disseminando ódio e desinformação.

O Partido Comunista do Brasil repudia esses ataques e manifesta sua mais irrestrita solidariedade à sua vice-presidenta, Manuela d’Ávila, e às duas parlamentares do PSOL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reiteramos que combater a disseminação do ódio e da desinformação é um compromisso inalienável dos comunistas e que vamos envidar todos os nossos esforços para construir medidas legislativas, jurídicas e políticas para que tenhamos um país no qual não haja espaço para esse tipo de ataques.

O Brasil não pode mais conviver com o fascismo, com o ódio e com a intolerância.

#ForçaManu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comissão Política Nacional do PCdoB

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: