PCdoB vota a favor do Distritão e é alvo de críticas

Internautas apontam que o modelo do Distritão é elitista, antidemocrático e reduz a participação popular no parlamento

247 - Por 22 votos a 11, a comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira (9) o relatório da deputada Renata Abreu (Pode-SP) para a PEC 125/11.

Entre as mudanças aprovadas estão o distritão puro, com eleição do candidato mais votado sem levar em conta os votos do partido, como acontece hoje no sistema proporcional, para os cargos de deputados federais e estaduais nas próximas eleições.

O PCdoB votou a favor do Distritão e foi alvo de várias críticas nas redes sociais. Internautas apontam que a medida é elitista, antidemocrática e reduz a participação popular no parlamento.

Veja como cada parlamentar votou.

Veja a repercussão:

O PCdoB acabou! Acabou de votar a favor do Distritão, mentindo dizendo que assim serão eleitas mais mulheres e pessoas negras. É mentira! O voto deles eles venderam pra poderem aprovar a federação partidária, aprovada no semestre passado! #DistritãoNão — militante cansado #LiberdadeParaGalo (@pinkbloc_) August 10, 2021

Minha nossa!!! A Comissão Especial acabou de aprovar, agora na Câmara dos Deputados, o tal do “distritão”, que dificulta muito a enterada de mulheres, negros, indígenas e LGBTs na política. O PSB e o PCdoB votaram a favor!!! — Lana #LiberdadeParaGalo (@lanadeholanda) August 10, 2021

Uma vergonha o PCdoB votar a favor da desgraça chamada "Distritão". Uma vergonha absoluta.



E o PSB liberou a bancada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Outra vergonha absoluta.



Com uma esquerda dessas, não me admira que a direita ande nadando de braçadas. PUBLICIDADE August 10, 2021

o pcdob????????? que porra é essa https://t.co/QNGBTlUGQS — ste ४ (@sthesmiths) August 10, 2021