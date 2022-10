PDT antecipa para terça-feira reunião sobre apoio a Lula e pede que PT incorpore três propostas

Apoie o 247

247 - Membros da Executiva Nacional do PDT farão na manhã desta terça-feira (4) uma reunião para discutir apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da disputa presidencial. Inicialmente, o encontro aconteceria na quarta-feira (5). De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (3) pelo jornal Folha de S.Paulo, integrantes do PDT apresentarão no encontro três projetos para serem incorporados pela campanha de Lula se o apoio for aprovado.

Uma proposta é a renda mínima de R$ 1.000 à população de baixa renda. A outra é um programa de parcelamento de dívidas e a terceira é o ensino em tempo integral na rede pública.

>>> Lula diz que PT é especialista em vencer no 2º turno e chamará 'todas as forças políticas que tenham voto' contra Bolsonaro

O agora ex-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) deve participar do encontro por videoconferência. De acordo com dirigentes do partido, o ex-ministro sinalizou ter menos resistência que em 2018 para um eventual apoio ao PT.

O petista teve 48% (57,2 milhões) dos votos válidos no primeiro turno, contra 43% (51 milhões) de Jair Bolsonaro (PL).

