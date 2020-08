PDT pede ao STF o afastamento de Paulo Guedes

247 - O PDT informou que pediu ao STF nesta quarta-feira (12) o afastamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, até que sejam concluídas as investigações acerca de possíveis fraudes cometidas pelo ministro nos fundos de pensão.

A ação do PDT solicita que "o Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministro do Estado da Economia, seja afastado do cargo até a conclusão de todos os procedimentos investigativos nos órgãos de persecução penal" em razão "do alto grau de lesividade aos preceitos fundamentais indicados, até o julgamento final desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental".

A Operação Greenfield, que envolve Guedes, apura fraudes que chegam a R$ 1 bilhão contra fundos de pensão.

