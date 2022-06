Pesquisa mostra empate técnico entre Bolsonaro e Lula em Mato Grosso do Sul, reduto do agronegócio bolsonarista

Números do Instituto Ranking Brasil divulgados neste domingo (5) colocam Bolsonaro com 35,20% e Lula com 33,50% na estimulada edit

247 - Pesquisa divulgada no Mato Grosso do Sul aponta empate técnico entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Estado é um dos maiores polos do agronegócio brasileiro, setor que apoia majoritariamente Bolsonaro. Números do Instituto Ranking Brasil divulgados neste domingo (5) colocam Bolsonaro com 35,20% e Lula com 33,50% na estimulada.

A concorrência continua distante: Simone Tebet (4,20%); Ciro Gomes (3,50%); André Janones (1,0%) e Luciano Bivar (0,30%). Não sabem, não responderam, votam em branco ou nulo e estão indecisos (22,30%).

Em uma simulação de segundo turno, o resultado é parecido: Jair Bolsonaro aparece com 39,50% e Lula com 38,00%, novamente empate técnico. Não sabem, não responderam, votam em branco ou nulo e estão indecisos (22,50%).

Lula lidera as rejeições no Estado, com 31,10% das citações dos eleitores que não votariam no petista de jeito nenhum. Bolsonaro, em segundo, tem 29,40%. Na sequência vem Ciro Gomes (8,40%); Luciano Bivar (4,00%); Simone Tebet (3,50%) e por último está André Janones (1,30%). São 22,30% os indecisos, não sabem ou não responderam e votam nulo ou em branco.

É a segunda pesquisa no Estado que dá empate técnico entre Lula e Bolsonaro em um intervalo de 12 dias. Divulgado em 24 de maio, o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas (IGP) apontou que Bolsonaro tem 35,20%, contra 31,40% de Lula no MS.

Em 2018, Bolsonaro venceu no estado por 65,25% dos votos válidos contra Fernando Haddad.

Foram entrevistados três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios do Estado entre os dias 31 de maio e 04 de junho de 2022. O levantamento tem os registros no TSE com os números: MS-09658/2022 e BR-06808/2022. A margem de erro máxima estimada é de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O Instituto Ranking Brasil é registrado no Conre 1 com o número: 8561. A pesquisa foi encomendada pelo site MGS News.

