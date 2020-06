PF diz a Celso de Mello que precisa ouvir Bolsonaro 'nos próximos dias' sobre tentativa de interferência na instituição

Delegada que conduz o inquérito criado a partir da denúncia de Sérgio Moro afirmou ao decano do STF, relator do caso, que as investigações 'se encontram em estágio avançado' edit

247 - A Polícia Federal informou ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que estão avançadas as investigações sobre a tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na autonomia da instituição, denunciada pelo ex-ministro Sérgio Moro ao pedir demissão.

Em ofício ao decano do STF, relator do inquérito, a delegada Christiane Correa Machado afirma que as investigações estão avançadas.

"Informo a Vossa Excelência que as investigações se encontram em estágio avançado, razão pela qual nos próximos dias torna-se necessária a oitiva do Senhor Jair Bolsonaro, Presidente da República", diz o texto do ofício, divulgado pela jornalista Camila Bomfim, da Globonews.

A investigação foi autorizada pelo STF em 27 de abril, três dias após o então ministro da Justiça, Sergio Moro, ter anunciado a demissão do cargo. Na ocasião, Moro disse que Bolsonaro interferiu na PF ao demitir o então diretor-geral da instituição, Maurício Valeixo. Bolsonaro nega a acusação. Horas antes da reunião ministerial do dia 22 de abril, Bolsonaro escreveu: “Moro, o Valeixo sai nessa semana. Isto está decidido. Você pode dizer apenas a forma. A pedido ou ex ofício".

