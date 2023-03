Pimenta afirma que os Bolsonaro tentaram fazer "contrabando" e cita joias milionárias que seriam trazidas ilegalmente ao Brasil

Apoie o 247

247 - "A denúncia está toda documentada e com provas robustas", disse o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, ao citar a informação de que o governo Jair Bolsonaro (PL) tentou trazer de forma ilegal ao Brasil joias avaliadas em R$ 16,5 milhões.

"Contrabando do Jair", disse Pimenta em postagem no Twitter. "Os presentes se tivessem sido declarados poderiam entrar legalmente no Brasil, mas pertenceriam ao Governo Brasileiro e não a família do criminoso!".

A jornalista Helena Chagas disse que a família Bolsonaro cometeu um crime.

Bolsonaro mobilizou pelo menos 4 ministérios e os militares até o último dia do seu governo para ‘recuperar os mimos’ de Micheque. Os presentes se tivessem sido declarados poderiam entrar legalmente no Brasil, mas pertenceriam ao Governo Brasileiro e não a família do criminoso! — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) March 3, 2023

CONTRABANDO DO JAIR — Sem anistia para golpista! (@MarceloSC_2) March 3, 2023

