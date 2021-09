PL, da base de Bolsonaro, diz que entregará cargos em caso de novos atos de radicalização

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A direção do PL, da base de apoio do governo no Congresso Nacional, avisou que entregará todos os cargos nas mãos do partido caso Jair Bolsonaro promova qualquer novo ato de radicalização. Além disso, a sigla deixaria a base de apoio do governo, decidiu a direção do PL.

A decisão foi comunicada à ministra Flávia Arruda (Secretaria de Governo), que é filiada ao partido, informa a CNN Brasil. A principal preocupação é com a elevação do tom das ameaças golpistas de Bolsonaro nos atos do 7 de setembro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE