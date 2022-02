Políticos repudiam declaração de Monark sobre o nazismo

Lideranças de partidos como PT, PDT, Cidadania, PSDB e o PSOL bateram duro no youtuber Monark. Confira as reações edit

Apoie o 247

ICL

247 - Políticos de vários partidos foram ao Twitter repudiar a declaração do youtuber Monark, demitido do Flow Podcast, após defender a legalização de um partido nazista no Brasil.

Segundo a a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), "não existe arrego para quem defende a criação de um Partido Nazista". "O que Monark disse ontem é um crime contra a nossa democracia. Não existe liberdade de expressão para quem defende esse absurdo. É de extrema urgência que esse canalha tenha uma punição severa", afirmou.

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que "sob nenhum pretexto se pode defender a criação de um Partido Nazista". "O nazismo é a negação não apenas da democracia mas da própria vida".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PSOL disse que o "nazismo precisa ser COMBATIDO e DERROTADO". "Importante que a sociedade dê respostas contundentes como tem dado a quem contemporiza com o legado odioso dos nazistas", complementou.

Segundo o senador Jean Paul Prates (PT-RN), "a defesa da normalidade e legalidade de um Partido Nazista no Brasil é mais do que ignorância política". "É resultado de um governo que propaga o odio e abre espaço para radicais. DEFESA DO NAZISMO É CRIME!", disse.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou que "destilar ódio e preconceito não se confunde com o livre exercício do direito de opinião". "É crime e deve ser confrontado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) destacou que "nazismo não é liberdade de expressão, é crime!". "O nazismo matou 6 milhões de pessoas! Ferir a existência de uma pessoa NÃO é liberdade de expressão!", continuou.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a "defesa do nazismo é um crime e uma agressão à humanidade!".

Não existe arrego para quem defende a criação de um Partido Nazista. O que Monark disse ontem é um crime contra a nossa democracia. Não existe liberdade de expressão para quem defende esse absurdo. É de extrema urgência que esse canalha tenha uma punição severa. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 8, 2022

Sob nenhum pretexto se pode defender a criação de um Partido Nazista. O nazismo é a negação não apenas da democracia mas da própria vida. — Ciro Gomes (@cirogomes) February 8, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O nazismo precisa ser COMBATIDO e DERROTADO. Importante que a sociedade dê respostas contundentes como tem dado a quem contemporiza com o legado odioso dos nazistas. — PSOL 50 (@psol50) February 8, 2022

NÃO! É hora de dar um basta! A defesa da normalidade e legalidade de um Partido Nazista no Brasil é mais do que ignorância política. É resultado de um governo que propaga o odio e abre espaço para radicais. DEFESA DO NAZISMO É CRIME! https://t.co/5WZgTgiqH6 — Senador Jean (@senadorjean) February 8, 2022

A defesa da liberdade se faz todos dias, mas sempre com equilíbrio e respeito. Destilar ódio e preconceito não se confunde com o livre exercício do direito de opinião. É crime e deve ser confrontado. Parabéns @tabataamaralsp https://t.co/52E7gmpU1u — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) February 8, 2022

NAZISMO NÃO É LIBERDADE DE EXPRESSÃO, É CRIME!⚠️



Em seu programa, Monark, um dos apresentadores do Flow podcast, defendeu a liberdade de falas nazistas contra grupos sociais



O nazismo MATOU 6 MILHÕES de pessoas! Ferir a existência de uma pessoa NÃO é liberdade de expressão! pic.twitter.com/OjVj6YwGfj — Rogério Carvalho 🇧🇷🏴 (@SenadorRogerio) February 8, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: