Políticos repudiam fala golpista de Augusto Nardes: 'precisa ser deposto do cargo'

247 - Internautas criticaram nesta segunda-feira (21) o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes, que, em áudio obtido pelo Brasil 247, estimulou um golpe de Estado no Brasil durante uma conversa com membros do agronegócio.

"Precisa ser deposto do seu cargo", afirmou a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) no Twitter.

"Conspirar contra a democracia é crime", postou o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG).

De acordo com a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), "os filhotes da ditadura precisam ser investigados e responsabilizados!".

"Precisa ser afastado e investigado", escreveu o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

"Augusto Nardes deve explicações, especialmente à Justiça", afirmou o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP).

Augusto Nardes, ministro do TCU, usa seu cargo para articular ação golpista. Precisa ser deposto do seu cargo. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) November 21, 2022

Augusto Nardes precisa explicar suas declarações e ser responsabilizado por elas. Conspirar contra a democracia é crime e o áudio que circula no whatsapp é gravíssimo. O voto dos brasileiros e brasileiras irá ser respeitado e dia 1º de janeiro teremos uma linda posse! — Reginaldo Lopes (@ReginaldoLopes) November 21, 2022

É muito grave o conteúdo do áudio de Augusto Nardes, ministro do TCU. O @psolnacamara representou na Corregedoria do órgão e protocolou requerimento para que Nardes compareça à Câmara para dar esclarecimentos. Os filhotes da ditadura precisam ser investigados e responsabilizados! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) November 21, 2022

Augusto Nardes, ministro do TCU, cometeu crimes ao incentivar por áudio o golpe militar, segundo a Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83), a Lei dos Crimes de Responsabilidade (Lei 1.079/50) e o próprio Código Penal (artigo 287). Precisa ser afastado e investigado. — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) November 21, 2022

Agitação contra o sistema democrático precisa de punição severa e não só com multa. Augusto Nardes deve explicações, especialmente à Justiça — Zarattini (@CarlosZarattini) November 21, 2022

