Presidente do PSDB diz que Tasso Jereissati é "nome de convergência" para vice de Simone Tebet

247 - Bruno Araújo, presidente do PSDB, disse a Baleia Rossi, presidente do MDB, que Tasso Jereissati é o "nome de convergência" dos tucanos para ser o vice na chapa de Simone Tebet, segundo O Estado de S. Paulo. O senador está empenhado em conseguir apoio dentro do partido para selar uma aliança com os emedebistas, e a possibilidade de aliança entre Tebet e Tasso é bem aceita entre os tucanos.

>>> Tasso busca apoio para MDB e cogita ser vice na chapa de Tebet

O senador cearense já deu indicações de que poderá ser o vice na chapa de Tebet. “Simone Tebet é a nossa candidata”, afirmou. “Eu já tinha declarado que estava na hora de parar de ter cargos eletivos, evidente que a gente continua a exercer a política ajudando naquilo que puder” completou ele, ao ser questionado se aceitava ser vice em um evento em Fortaleza na segunda-feira, 30.

A aliança com Tebet foi selada informalmente em um almoço entre o senador, Eduardo Leite e Aécio Neves, ontem, 1, no gabinete do primeiro, mas sua formalização ainda esbarra no quadro em Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O acordo nos três estados deve ser anunciado até a próxima quarta feira, 8, segundo os presidentes do PSDB e do MDB.

