Pressionado, Zema volta atrás e desiste de ir ao ato pela democracia em Brasília

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que havia confirmado de última hora sua presença no ato 'Democracia Inabalada', organizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em defesa da democracia, acabou voltando atrás e desistindo de participar do evento que ocorre em Brasília nesta segunda-feira (8), informa o jornal O Globo.

A decisão foi tomada após intensa pressão por parte de articuladores do Partido Novo, incluindo o deputado federal ultrabolsonarista Marcel Van Hatten (Novo-RS). O deputado expressou sua oposição à participação de Zema no ato por meio das redes sociais, escrevendo: "Zema não vai à festa da Ditadura Indisfarçável de Lula e Moraes". >>> Leia a íntegra do discurso do presidente Lula no ato que celebrou a democracia

Com a desistência de Zema, o único governador do Sul e Sudeste presente no ato é Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul. Outros governadores da região, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Jorginho Mell, de Santa Catarina e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, justificaram suas ausências alegando férias, viagens e "compromissos já agendados".

Vale lembrar que o mandatário mineiro está em Brasília pois tem uma agenda com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, previamente marcada para as 16h30, na capital federal - tal encontro não foi desmarcado, até o momento. Mesmo estando no Distrito Federal, o governador optou por não ir ao evento pró-democracia.

