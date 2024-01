Zema confirma de última hora presença no ato pela democracia em Brasília

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou de última hora sua presença no ato organizado pelo presidente Lula em defesa da democracia, um ano após a invasão das sedes dos Três Poderes por militantes bolsonaristas, informou o portal UOL.

Anteriormente, segundo o jornal O Globo, Zema considerava não comparecer, assim como outros governadores bolsonaristas. No entanto, ele mudou de ideia.

Os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, também não irão ao ato, enquanto Ratinho Jr., do Paraná, disse que o convite não foi feito. Não há certeza sobre a presença de Jorginho Mello (SC) e Cláudio Castro (RJ) no evento em Brasília.

Um ano após os ataques bolsonaristas, chefes de Poderes, governadores e a cúpula militar participam do ato no Congresso Nacional para relembrar o 8 de Janeiro.

Intitulado "Democracia Inabalada", o evento deverá contar com a presença de cerca de 500 convidados, com a previsão de discursos de Lula, do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e dos presidentes do STF, Luís Roberto Barroso, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. (Com informações da Reuters).

