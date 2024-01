Golpistas eram "guiados pelo ódio e pela desinformação" e "exibiram desprezo pela democracia", afirma Lula

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) publicou nesta segunda-feira (8) um vídeo que relembra os atentados golpistas de bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. O material resume os ataques "covardes e criminosos" dos golpistas bolsonaristas às sedes dos Três Poderes em Brasília e mostra o processo de recuperação dos edifícios públicos.

Na legenda que acompanha a postagem, o presidente declarou: "há um ano, a democracia brasileira sofria uma tentativa de golpe. Guiados pelo ódio e pela desinformação, terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Exibiram o desprezo pela democracia que levamos anos para construir enquanto povo. Mas as instituições brasileiras e a sociedade se uniram e garantiram a proteção da nossa democracia. É isso que nós une. Lembrar para que nunca mais aconteça". >>> "A tentativa de golpe foi o ápice de um processo de políticos extremistas para desacreditar a democracia", diz Lula sobre o 8/1

Há um ano, a democracia brasileira sofria uma tentativa de golpe. Guiados pelo ódio e pela desinformação, terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Exibiram o desprezo pela democracia que levamos anos para construir enquanto… pic.twitter.com/GaWwhqHCWT — Lula (@LulaOficial) January 8, 2024

