PSOL aciona Procuradoria da República contra tráfico de influência envolvendo Bolsonaro e seu filho, Renan

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira (10) que irá acionar a Procuradoria da República do Distrito Federal para apurar tráfico de influência no caso da produtora, contratada pelo Planalto, que trabalhou de graça para o caçula de Bolsonaro, Renan Bolsonaro.

“URGENTE! Acabamos de entrar na Procuradoria da República do DF para apurar o evidente tráfico de influência no caso da produtora, contratada pelo Planalto, que trabalhou de graça para o caçula de Bolsonaro, Renan. O Brasil não pode ser refém dessa esculhambação autoritária!”, anunciou o parlamentar.





Trabalhos publicitários, como a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração de uma empresa de Jair Renan Bolsonaro, 22, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, foi realizada por uma empresa que presta serviços ao governo federal. Somente neste ano, essa empresa, a Astronautas Filmes, que atua na área de conteúdo digital e comunicação corporativa, recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro.

A festa de inauguração da empresa do filho de Jair Bolsonaro foi realizada em outubro, no camarote 311 do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde fica a sede da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, informa a jornalista Constança Rezende, na Folha de S.Paulo.

