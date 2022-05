PT divulga nota em defesa de Mercadante e contra “intrigas e notícias falsas”

Apoie o 247

247 - O Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota neste sábado (7), assinada pela deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do partido, e pelo ex-presidente Lula, em defesa de Aloizio Mercadante, ex-ministro, ex-deputado e atual presidente da Fundação Perseu Abramo, onde tem atuado fortemente na elaboração do programa de governo.

A nota repudia “intrigas e notícias falsas” envolvendo Mercadante na imprensa, em referência a uma coluna da jornalista Bela Megale, do Globo, que apontou o petista como “o novo alvo de fritura da campanha de Lula”. Na mesma sexta, a Fundação Perseu Abramo divulgou um comunicado chamando o texto de “fantasioso”.

Confira a íntegra da nota do PT:

Nota do Partido dos Trabalhadores: Em defesa de Aloizio Mercadante

Repudiamos intrigas e notícias falsas que circulam na imprensa para tentar reduzir o importante papel que o companheiro Mercadante tem desempenhado, na articulação e diálogo dentro e fora do PT, diz a nota

O companheiro Aloizio Mercadante tem uma trajetória de militância política que engrandece o Partido dos Trabalhadores.

Sua atuação na Câmara dos Deputados, no Senado, como ministro no governo da presidenta Dilma Rousseff e na presidência da Fundação Perseu Abramo tem sido de grande relevância para a construção de um país melhor e mais justo.

Com o mesmo empenho e compromisso, o companheiro Mercadante tem contribuído na articulação com outros partidos políticos para termos um programa comum de reconstrução e transformação do país.

Repudiamos as intrigas e notícias falsas que circulam na imprensa, citando fontes que se escondem no anonimato, para tentar reduzir o importante papel que o companheiro Mercadante tem desempenhado, na articulação e diálogo dentro e fora do PT, com vistas às eleições que representam a esperança para a imensa maioria do povo brasileiro.

Mercadante tem nossa confiança e nosso reconhecimento nessa caminhada para mudar o Brasil.

Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de honra do PT

São Paulo, 7 de maio de 2022

