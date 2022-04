“Quando o Lula veio aqui, ele mais ouviu do que falou”, diz jovem de Heliópolis (vídeo)

João Victor, do grupo De Olho na Quebrada, e outros jovens contam como foi o encontro com o ex-presidente Lula na última quinta (20), na comunidade de 200 mil habitantes edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula esteve em Heliópolis, maior comunidade de São Paulo, na última quinta-feira (23), num encontro com jovens moradoras da comunidade de 200 mil habitantes.

Em um vídeo postado na conta do ex-presidente no Twitter neste sábado (23), jovens como João Victor, do grupo De Olho na Quebrada, contaram como foi o encontro.

“Quando o Lula veio aqui, ele mais ouviu do que falou”, disse João Victor. "Eu sei que é difícil se interessar por política. E quando o Lula vem aqui, vem conversar com todo mundo. Ele mais ouviu do que falou, tá ligado? Isso foi importante", disse João Victor. "É um diferencial enorme. é o que a gente precisa", reforça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando o Lula veio aqui, ele mais ouviu do que falou.”



Um país democrático é aquele que escuta e garante direitos e oportunidades para a juventude das suas periferias. Vamos recuperar os sonhos da juventude! Vídeo: @ricardostuckert pic.twitter.com/VgqgKVyTcf CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Lula (@LulaOficial) April 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE