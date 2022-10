Reinaldo Azevedo: 'ou Damares está mentindo ou ela e Bolsonaro prevaricaram e protegeram pedófilos'

No último sábado (8), a ex-ministra Damares usou o púlpito de uma igreja evangélica para dizer, sem apresentar provas, que Brasil tem menores com dentes arrancados para sexo oral edit

247 - Em sua coluna no UOL, o jornalista Reinaldo Azevedo sugere que a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e senadora eleita Damares Alves (Republicanos) seja investigada pelo crime de prevaricação em relação a sua fala, no último sábado (8), em um culto na igreja Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia (GO). Na ocasião, Damares afirmou que crianças na Ilha de Marajó (PA) são vítimas de tráfico e têm seus dentes "arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral", além de só comerem "comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal".

“O crime foi cometido. E o caso envolve o presidente Jair Bolsonaro. No que diz respeito ao mandatário, há uma hipótese de uma nova imputação não se juntar à sua extensa ficha: Damares ter mentido. Vale dizer: O 'Mito' só não será cúmplice de Damares — ou ela dele, já que é o chefe — se ela estiver mentindo e fazendo terrorismo eleitoral”, sinalizou.

O jornalista acrescenta que, caso esteja falando a verdade, Damares e Jair Bolsonaro foram omissos e indagações devem ser feitas, como sugere Azevedo:

O Ministério acionou a Polícia Federal?

Um inquérito foi aberto para investigar esses crimes horrendos?

Por que o Ministério Público Federal jamais foi notificado?

Onde estão essas crianças? Foram resgatadas?

Os pais receberam algum tipo de assistência e proteção?

Se essas crianças foram sequestradas e levadas para Suriname e Guiana, o Ministério das Relações Exteriores foi notificado? Fez alguma coisa?

Tendo havido o que ela relata e em se tratando de tráfico internacional de crianças, o Ministério da Justiça foi notificado?

Em seu discurso na igreja, Damares afirma que "Bolsonaro disse: 'nós vamos atrás de todas elas', e o inferno se levantou contra esse homem."

“Nesse ponto, ou se admite que Damares está mentindo, que está inventando, que está apenas apelado à forma mais vil do discurso do ódio para tentar ligar opositores, imprensa, Supremo e até o Congresso à pedofilia -- e vou dizer aqui de onde vem tal prática --, ou, então, ela e o presidente são dois prevaricadores, que atuaram para proteger pedófilos. Indaga-se: - Onde estão as providências tomadas por Damares e Bolsonaro? - Onde estão esses pedófilos? - Onde estão os documentos indicando que a então ministra e seu chefe tomaram providências?, questiona o jornalista.

