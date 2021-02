Rogério Correia vai convocar Delgatti para destravar a CPI da Lava Jato

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) pretende propor a convocação do hacker Walter Delgatti à CPI da Lava Jato, cujas assinaturas estão sendo recolhidas para que seja criada no Congresso Nacional.

“Vou convidar para prestar esclarecimentos na Câmara o sr Walter Delgatti. Pode ajudar bastante a desencadear a CPI da Lava Jato que está parada por lá! Que acham?”, sugeriu o parlamentar em sua conta no Twitter , ao compartilhar reportagem do Brasil 247 sobre a entrevista concedida por Delgatti nesta tarde à TV 247 (assista à íntegra abaixo).

Delgatti revelou, entre outras coisas, o que o motivou a invadir o conteúdo de celulares de cerca de 200 autoridades, entre elas procuradores da Lava Jato e ministros, contou que o ministro do STF Luís Roberto Barroso era “conselheiro” do procurador Deltan Dallagnol e ainda que o ex-presidente Lula foi traído por alguém próximo, do PT .

